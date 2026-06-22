- وكالة "مهر" شبه الرسمية، نقلت عن وفد التفاوض أن إيران سترسل ممثلا إلى الآلية الجديدة التي سيتم إنشاؤها لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان

إعلام إيراني: طهران تشارك بآلية جديدة لمراقبة وقف النار في لبنان - وكالة "مهر" شبه الرسمية، نقلت عن وفد التفاوض أن إيران سترسل ممثلا إلى الآلية الجديدة التي سيتم إنشاؤها لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان

طهران/ الأناضول

- مشاركة إيران في الآلية الجديدة جاءت بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات التي جرت في سويسرا

- إسرائيل لن تكون جزءا من هذه الآلية، حسبما أفادت "مهر"

أفادت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، الاثنين، بأن طهران سترسل ممثلا إلى الآلية الجديدة التي سيتم إنشاؤها لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت الوكالة استنادا إلى تصريحات وفد التفاوض الإيراني، أن مشاركة إيران في الآلية الجديدة جاءت بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات التي جرت في سويسرا، الأحد، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن إيران باتت جزءا من المعادلة الأمنية في لبنان، وأنها سترسل ممثلا إلى الآلية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، وأكدت في الوقت ذاته أن إسرائيل لن تكون جزءا من هذه الآلية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بتدوينة على منصة شركة "إكس"، إحراز "تقدم مهم" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا، بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وعلى وقع هذه المفاوضات، يخيم منذ فجر الأحد هدوء حذر على جنوبي لبنان.

وأعلنت قطر وباكستان - دولتا الوساطة بين إيران والولايات المتحدة - أن هناك "تقدما مشجعا" في المفاوضات الجارية بين البلدين الأخيرين في سويسرا، وأنه تقرر استمرارها لنهاية الأسبوع وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.



واتفق الطرفان بحسب البيان على "إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان، وفقاً لما نصّت عليه مذكرة التفاهم".



- هرمز والأصول المجمدة

ولفتت "مهر" إلى أن القرار المتعلق بإنشاء آلية لتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يُعد، بحسب التقييم الإيراني، بمثابة "تكريس لسيادة إيران على مضيق هرمز".

وأضافت أنه في حال تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، التي تتضمن شروطا تشمل وقف الهجمات في جميع الجبهات بما فيها لبنان، ورفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة حول مضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق أمام حركة السفن، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن أصولها المجمدة، فسيتم إطلاق مفاوضات ضمن 3 مجموعات عمل منفصلة تتناول القضايا النووية والعقوبات وآليات الرقابة.

وأكدت أن إيران لن تواصل المفاوضات إذا لم يتم تنفيذ المادة الثالثة عشرة.

وفي السياق ذاته، أشارت وكالة "مهر" إلى توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وقطر تتعلق بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، (فيما لم يصدر عن الجانب القطري أي تعليق على هذا الأمر).

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، عقب المباحثات مع الولايات المتحدة بأن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية قد رُفعت، وأن الحصار انتهى، مضيفا أن جزءا من الأصول الإيرانية المجمدة تم الإفراج عنه.

والأحد، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن البنود الواردة في نص التفاهم المبرم مع الولايات المتحدة تصب في مصلحة بلاده، مؤكدا أن أموال إيران المجمدة في قطر، والبالغة 6 مليارات دولار، ستعود إلى الخزينة الإيرانية مع انطلاق المسار التفاوضي.

وعقدت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.