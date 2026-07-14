محافظة هرمزغان أعلنت أن الولايات المتحدة شنت هجوما على الجزيرة عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي..

إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم محافظة هرمزغان أعلنت أن الولايات المتحدة شنت هجوما على الجزيرة عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي..

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بسماع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

كما أعلنت محافظة هرمزغان في بيان أن الولايات المتحدة شنت هجوما على جزيرة قشم عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ولم تكشف السلطات المحلية عن تفاصيل إضافية فورية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.