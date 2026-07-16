لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور أية خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات الأمريكية

إعلام إيراني: دوي انفجارات في 4 مدن عقب هجمات أمريكية لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور أية خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات الأمريكية

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز وتشابهار وراسك وبندر عباس، عقب إعلان الولايات المتحدة بدء هجمات على إيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، سماع دوي 4 انفجارات على الأقل في مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان (غرب).

من جانبها، أعلنت محافظة هرمزغان (جنوب) بدء هجمات أمريكية على مدينة بندر عباس، في ساعات المساء، بحسب إعلام محلي.

وأضافت محافظة هرمزغان أن عدة صواريخ أصابت بندر عباس، المطلة على مضيق هرمز.



وأفادت بأن تفاصيل الهجوم ستُعلن لاحقا.



بدورها، أعلنت محافظة خوزستان أن الولايات المتحدة استهدفت 4 مواقع في الأهواز (مركز المحافظة).

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجارات في مدينتي تشابهار وراسك في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).



ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة الأمريكية المركزية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.