إعلام إيراني: دوي انفجارات في بندر عباس حسب وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، دون توضيح أسباب الانفجارات..

طهران/ الأناضول

أفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

ولم توضح الوكالة أسباب الانفجارات، كما لم يصدر أي تصريح رسمي حول ذلك.

وفي وقت سابق أعلنت إيران إسقاط مسيرة في الخليج عبر نظام دفاعي جديد.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.



كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الأردن وسلطنة عمان، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.