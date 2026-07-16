بعد ساعات من هجوم سابق الخميس، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية

إعلام إيراني: تعرض مدينة بندر عباس لهجوم أمريكي جديد بعد ساعات من هجوم سابق الخميس، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية

إسطنبول/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، لهجوم أمريكي بعد ساعات من هجوم سابق.

وأوضحت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، مساء الخميس، أن الجيش الأمريكي استهدف بندر عباس حوالي الساعة 21:35 بالتوقيت المحلي (18:35 ت غ).

ولم تصدر السلطات الإيرانية على الفور أي بيان بشأن الهجوم.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض عدة مناطق في محيط مدينتي بندر عباس وقشم، التابعتين لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، لضربات أمريكية.

ويأتي ذلك في إطار التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران مؤخرا، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد إيران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، إن قواتها شنت ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية المتنازع عليها مع الإمارات، خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وتقول "سنتكوم" إن الضربات تهدف لمواصلة "تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وفي المقابل، ترد طهران منذ أيام بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.