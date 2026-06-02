طهران/الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن قد توقف منذ عدة أيام، خلافا لما صرّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع على مسار المفاوضات (لم تسمه)، أنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن استمرار المحادثات مع إيران، فإن هذه المحادثات قد توقفت منذ عدة أيام.



وأشار المصدر إلى أن آخر رسالة وجهتها إيران إلى الولايات المتحدة كانت تتعلق بلبنان الذي تواصل إسرائيل هجماتها عليه.

وكان مسؤولون إيرانيون، في مقدمتهم رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، أكدوا في تصريحات الاثنين أن وقف الهجمات في لبنان يُعد أيضا جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.