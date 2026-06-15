- وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر لم تسمه، أنه تم إجراء بعض التعديلات على نص الاتفاق في مراحله النهائية

إعلام إيراني: الاتفاق مع واشنطن يتضمن حقوق طهران في مضيق هرمز - وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر لم تسمه، أنه تم إجراء بعض التعديلات على نص الاتفاق في مراحله النهائية

إسطنبول/ الأناضول

- ادعى المصدر أن هذه التعديلات نصّت بشكل صريح وواضح على "السيادة الإيرانية–العُمانية" على مضيق هرمز

- المصدر اعتبر أن استخدام مصطلح "الخدمات البحرية" بشكل صريح يُفهم منه اعتراف واشنطن بحق إيران في تحصيل رسوم عبور

قالت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، يتضمن بنودا تتعلق بسيادة إيران وسلطنة عُمان على مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر لم تسمه، قوله إنه تم إجراء بعض التعديلات على نص الاتفاق في مراحله النهائية.

وادعى المصدر أن هذه التعديلات نصّت بشكل صريح وواضح على "السيادة الإيرانية–العُمانية" على مضيق هرمز.

وأضاف أن النص الجديد يتضمن إشارات إلى أن إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز ستتحدد مستقبلاً من قِبل إيران وسلطنة عُمان.

وأشار المصدر إلى أن استخدام مصطلح "الخدمات البحرية" بشكل صريح يُفهم منه، بحسب التفسير الوارد، اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تحصيل رسوم عبور.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.