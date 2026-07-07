التلفزيون الإيراني نقل عن مصادر لم يكشف هويتها، أن السفينة القطرية "الرقيات" كانت "تخطط للمرور عبر المسار العُماني في مضيق هرمز بدعم من البحرية الأمريكية...

إعلام إيراني: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز بعد "تجاهلها التحذيرات" التلفزيون الإيراني نقل عن مصادر لم يكشف هويتها، أن السفينة القطرية "الرقيات" كانت "تخطط للمرور عبر المسار العُماني في مضيق هرمز بدعم من البحرية الأمريكية...

أنقرة / الأناضول

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بأن البحرية الإيرانية استهدفت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز بعد "تجاهلها للتحذيرات".

وأضاف التلفزيون الإيراني عن مصادر لم يكشف هويتها، أن السفينة القطرية "الرقيات" كانت "تخطط للمرور عبر المسار العُماني في مضيق هرمز بدعم من البحرية الأمريكية، إلا أنها أصبحت هدفا بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة."

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أنها تلقت بلاغا من ناقلة كانت تبحر جنوبا قرب سواحل عُمان في مضيق هرمز.

ورغم أن السلطات الإيرانية لم تصدر بعد أي بيان رسمي بشأن الحادث، فإن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين اثنين تحميل إيران مسؤولية الهجوم.

ولفت "أكسيوس" إلى أن الهجوم وقع بعد يوم واحد فقط من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن استخدام الممر الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال ممكنا "من دون تنسيق"، رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة التي تؤكد أن جميع السفن العابرة لمضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن من إيران.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026 شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وما زالت واشنطن وطهران تخوضان جولات مفاوضات لبحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، آخرها كان بالدوحة في 30 يونيو، حيث عقد وفد إيراني لقاءات ثلاثية مع الوسطاء من قطر وباكستان، إضافة للقاء المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مع مسؤولين قطريين.

