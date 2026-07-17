عقب إعلان الجيش الأمريكي إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران

إعلام إيراني: استهداف مطار إيرانشهر وجسر في بندر عباس عقب إعلان الجيش الأمريكي إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران

إسطنبول/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مطار إيرانشهر ومدينة الحميدية وجسر في بندر عباس، تعرضت لهجمات عقب إعلان الجيش الأمريكي إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، مساء الخميس، أن الجيش الأمريكي استهدف مطار مدينة إيرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، إضافة إلى مدينة الحميدية في محافظة خوزستان (غرب).

من جانبها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، بأن الجسر الرئيسي على الطريق البري بين بندر خمير وبندر عباس في محافظة هرمزغان (جنوب) تعرض للاستهداف.

ولم تصدر على الفور أي بيانات رسمية توضح تفاصيل هذه الهجمات أو حجم الأضرار الناجمة عنها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إطلاق موجة جديدة من الهجمات في الليلة الخامسة، بهدف "إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر".

