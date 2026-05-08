إعلام إيراني: إطلاق نار متبادل بين الجيش و"عناصر معادية" في جزيرة قشم بحسب وكالة فارس شبه الرسمية

طهران / الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع إطلاق نار متبادل بين الجيش و"عناصر معادية"، مساء الخميس، في جزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وبحسب وكالة فارس شبه الرسمية، وقع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإيراني و"عناصر معادية" في جزيرة قشم.

وأوضحت أن بعض الأقسام التجارية في "رصيف بهمن" بالجزيرة تعرضت لإطلاق النار.

ولم يتضح حتى الساعة ما إذا كان تبادل إطلاق النار ناتجا عن اشتباك مباشر أم هجوم جوي ورد الدفاعات الإيرانية عليه.

من جهتها، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر محلية، أن دوي انفجارات متتالية سمعت في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس.

وأوضحت أن جزءا من هذه الأصوات ناجم عن عمليات نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، لتوجيه تحذيرات إلى سفن حاولت العبور غير المصرح به من مضيق هرمز.

بدوره، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار في جزيرة قشم وقع برصيف "بهمن".



ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الساعة تفاصيل بشأن حجم الانفجار أو أسبابه.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر لها أن تل أبيب لا علاقة لها بهذا الأحداث.

من ناحية أخرى، تحدث وكالة تسنيم عن وقوع انفجارات في مدينة "سيريك" بهرمزعان، مشيرة إلى أن الأصوات المسموعة ناتجة عن تحذيرات بحرية الحرس الثوري لسفن خالفت قواعد المرور.

وأوضحت أن مدينة بندر عباس تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين دون تحديد هويتهما، وأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية دمرتهما.