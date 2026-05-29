إعلام إيراني: إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو أهداف محددة

أنقرة/ الأناضول

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الخميس، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية من البلاد باتجاه أهداف محددة.

وقالت الوكالة إن "القوات المسلحة الإيرانية أطلقت قبل دقائق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه أهداف معينة، لكن الهدف الدقيق لهذه الصواريخ لم يتضح بعد، فيما تتحدث بعض المصادر عن احتمال وقوع اشتباك في مياه الخليج".

وأضافت أن الأنباء المتداولة حول سماع دوي انفجارات في محافظتي بوشهر وهرمزغان على ساحل الخليج لم يتم تأكيدها حتى الآن.



من جهة أخرى، أعلنت قيادة مركز مراقبة الدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني في بيان أن الأنباء المتداولة عن وقوع انفجارات في مدينة بندر عباس غير صحيحة.

وأضافت "حتى الآن لم تقع أي انفجارات في بندر عباس".

وأوضحت أن مصدر الأصوات جاء من البحر، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ طلقات تحذيرية تجاه سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع البحرية الإيرانية.



وفي وقت سابق الخميس، وقعت اشتباكات بين إيران والولايات المتحدة قرب مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع 3 انفجارات في شرق بندر عباس جنوب البلاد في ساعات الفجر.

في المقابل، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن هجوما جويا على موقع عسكري في جنوب إيران، بدعوى أنه يشكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في المنطقة.

من جهتها، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني إنها ردت باستهداف قاعدة جوية أمريكية، بعد الهجوم الذي طال محيط مطار بندر عباس.