إعلام إيراني: إسقاط مسيّرة قرب مضيق هرمز

أنقرة/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بإسقاط طائرة مسيّرة صغيرة تابعة للولايات المتحدة أو لإسرائيل قرب جزيرة قشم الإيرانية الواقعة على مدخل مضيق هرمز.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية، إنه "تم رصد طائرة مسيّرة صغيرة معادية أمريكية-صهيونية، قرب قشم، من قبل الدفاعات الجوية التابعة للجيش".

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية استهدفت المسيرة ودمرتها.

ولفتت تسنيم، إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادثة لاحقا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي، السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

