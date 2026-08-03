وكالة فارس قالت إن منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري رصدت المسيّرة وأسقطتها، بينما لم يصدر تعليق رسمي من طهران أو واشنطن..

إعلام إيراني: إسقاط مسيّرة أمريكية فوق مضيق هرمز وكالة فارس قالت إن منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري رصدت المسيّرة وأسقطتها، بينما لم يصدر تعليق رسمي من طهران أو واشنطن..

إسطنبول/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-9" أُسقطت بعد رصدها في أجواء مضيق هرمز جنوب إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني رصدت الطائرة المسيّرة واستهدفتها، ما أدى إلى إسقاطها.

ولم تصدر السلطات الإيرانية أو الجانب الأمريكي، حتى الساعة 10:30 ت.غ، أي بيان رسمي بشأن الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، موافقته على إلغاء ضربات كان مخططا لها ضد إيران في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.