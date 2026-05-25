إعلام إيراني: إسقاط مسيرة فوق الخليج بنظام دفاع جوي جديد

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن طهران أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة الخليج باستخدام نظام دفاع جوي جديد.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية، حطام المسيرة سقط في مياه الخليج بعد تحييدها.

وأشارت إلى أن إيران استخدمت نظامًا دفاعيًا جديدًا لإسقاط المسيرة، معتبرة أن ذلك يحمل رسالة مفادها أن "العدو" لن يكون قادرًا على التحرك بفعالية في منطقة الخليج.

ولم تذكر الوكالة الجهة التي تعود لها المسيرة.

وفي 28 فبراير/ شباط شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حربا على إيران، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الأردن وسلطنة عمان، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

