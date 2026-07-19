صحيفة "معاريف" ادعت أنها بنى تحتية لـ"حزب الله" في قلعة الشقيف وجبل علي الطاهر

إعلام: إسرائيل تستكمل بنهاية يوليو هدم مئات المباني بمنطقتين لبنانيتين صحيفة "معاريف" ادعت أنها بنى تحتية لـ"حزب الله" في قلعة الشقيف وجبل علي الطاهر

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استكمال هدم مئات المباني في منطقتين في جنوب لبنان بحلول نهاية يوليو/ تموز الجاري، مدعية أنها بنى تحتية لـ"حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و227 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الجيش سيتخذ قريبا قرارات عملياتية بشأن أنفاق ادعت وجودها في منطقتي قلعة الشقيف وجبل علي الطاهر جنوب لبنان.

وأضافت أن الجيش سيستكمل بنهاية الشهر الجاري هدم مئات المباني التي ادعت أن "حزب الله" يستخدمها بنى تحتية.

ويقول "حزب الله" إنه يقاوم الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أراضي لبنانية.

وذكرت الصحيفة أن المباني تقع في جنوب لبنان، ضمن منطقة تمتد من الحدود اللبنانية إلى ما تسميه إسرائيل "الخط الأصفر" أو "المنطقة الأمنية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ العدوان الإسرائيلي السابق بين عامي 2023 و2024.

كما توغلت خلال العدوان الراهن مسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأطلقت على المنطقة اسم "منطقة أمنية".

وبحسب الصحيفة، تمثل عمليات الهدم نحو 70 بالمئة من إجمالي المباني في المنطقة المستهدفة.

ورغم اتفاقات وقف إطلاق النار واستمرار مسار المفاوضات، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، وتنفذ عمليات نسف واسعة لمنازل في الجنوب.

وإضافة إلى احتلالها أراضي لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.