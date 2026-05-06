إعلام إسرائيلي يتحدث عن "قرب" توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم تنهي الحرب القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين: المذكرة من صفحة واحدة وتشمل 14 بندا وستعلن إنهاء الحرب وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق مفصل

القدس / الأناضول

قال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات مفصلة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين دون تسميتهم، أن "البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا".

وذكرت القناة أن "الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية على نقاط عدة رئيسية خلال الساعات الـ48 القادمة".

واستدركت: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد، لكن المصادر أفادت بأن هذه هي أقرب نقطة اتفاق وصل إليها الطرفان منذ بدء الحرب".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

** العقوبات الأمريكية

القناة تابعت أن "من بين بنود أخرى، يتضمن الاتفاق التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الجانبين القيود المفروضة على عبور مضيق هرمز".

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

القناة أوضحت أن "العديد من الشروط الواردة في المذكرة مشروطة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، ما يبقي احتمال تجدد الحرب أو استمرار حالة من عدم اليقين، حيث تتوقف الحرب الساخنة دون حل نهائي".

** مفاوضات لـ30 يوما

و"يعتقد البيت الأبيض أن القيادة الإيرانية منقسمة، وقد يصعب التوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف الفصائل، وما يزال بعض المسؤولين الأمريكيين متشككين في إمكانية التوصل حتى إلى اتفاق مبدئي"، حسب القناة.

وبينت أن مذكرة التفاهم مكونة من صفحة واحدة وتشمل 14 بندا، ويتم التفاوض بشأنها بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين "بشكل مباشر وعبر وسطاء".

وتابعت: "بصيغتها الحالية، ستعلن مذكرة التفاهم إنهاء الحرب، وبدء مفاوضات مدتها 30 يوميا للتوصل إلى اتفاق مفصل لفتح مضيق هرمز، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية".

وأفاد مصدران بأن هذه المفاوضات قد تُعقد في إسلام آباد أو جنيف، حسب القناة.

** مضيق هرمز

وقال مسؤولان أمريكيان إن "قرار الرئيس ترامب بالتراجع عن العملية التي أعلن عنها في مضيق هرمز وتجنب انهيار وقف إطلاق النار الهش استند إلى التقدم المحرز في المحادثات"، وفقا للقناة.

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب أنه قرر تعليقا مؤقتا لعملية عسكرية بدأت الاثنين وقال إنها ترمي إلى إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، مع إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية، وذلك نظرا "لإحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع إيران".

ومنذ 13 أبريل، وإثر جمود بالمفاوضات آنذاك، تفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على المضيق، وردت طهران بمنع المرور فيه إلا بتنسيق معها، وهي مواجهة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

القناة نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه: "سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الملاحة عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة الثلاثين يوما".

و"في حال انهيار المفاوضات، ستتمكن القوات الأمريكية من إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية"، وفقا للمصدر.

** مصير اليورانيوم

وحسب القناة، "يتم التفاوض حاليا على مدة وقف تخصيب اليورانيوم".

وأضافت أن "ثلاثة مصادر ذكرت أن المدة ستكون 12 عاما على الأقل، بينما رجّح مصدر آخر أن تصل إلى 15 عاما، بينما تقترح إيران خمس سنوات، وطالبت الولايات المتحدة بعشرين عاما".

وقال المصدر إن "الولايات المتحدة تسعى لإدراج بند ينص على تمديد الوقف في حال انتهاك إيران لشروط التخصيب. وستتمكن إيران من التخصيب إلى مستوى منخفض يبلغ 3.67 بالمئة بعد انتهاء الوقف".

القناة أردفت أن "إيران ستلتزم في المذكرة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو القيام بأي أنشطة متعلقة بتسليحه، ويناقش الطرفان بندا تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض".

وتابعت: "كما ستلتزم إيران بنظام تفتيش مُعزز، يشمل عمليات تفتيش مفاجئة من جانب مفتشي الأمم المتحدة".

في المقابل "تلتزم الولايات المتحدة، كجزء من مذكرة التفاهم، برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران والإفراج التدريجي عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في أنحاء العالم"، وفقا للقناة.

ونقلت عن مصدرين قولهما إن "إيران ستوافق على إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها، وهو مطلب أمريكي رئيسي رفضته طهران حتى الآن".

وقال أحدهما إن " أحد الخيارات المطروحة هو نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة".