إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلوح بخوض انتخابات الكنيست بقائمة مستقلة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ـ خلافات داخل "الليكود" بشأن المقاعد المحجوزة رغم تحديد 4 أغسطس موعداً للانتخابات التمهيدية

ـ نتنياهو يطالب برفع عدد "المقاعد المحجوزة" التي يحق له تعيين مرشحيها إلى 11 مقعداً بدلاً من 5 مقاعد ضمن أول 40 مركزاً في قائمة "الليكود"

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإمكانية خوض انتخابات الكنيست المقبلة بقائمة مستقلة، في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب "الليكود" الذي يتزعمه بشأن آلية تشكيل القائمة الانتخابية، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة، مساء الأحد، إن نتنياهو لوّح بذلك خلال اجتماع مغلق مع رئيس مركز الحزب، الوزير حاييم كاتس.

وخلال الاجتماع، قال نتنياهو، إنه "يمكنه أيضاً النهوض والذهاب بإطار (قائمة) خاص به" إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات، وهي عبارة قال الحاضرون إنها "وردت بنبرة مازحة"، لكن بعضهم اعتبرها تلميحاً سياسياً يعكس عمق الخلافات داخل الحزب.

وتدور الخلافات بين نتنياهو وحاييم كاتس، حول مطالبة رئيس الوزراء برفع عدد "المقاعد المحجوزة" التي يحق له تعيين مرشحيها إلى 11 مقعداً بدلاً من 5 مقاعد ضمن أول 40 مركزاً في قائمة "الليكود"، مبرراً ذلك برغبته في "تغيير وجه الحزب" وتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة، وفق القناة نفسها.

في المقابل، يرى حاييم كاتس، أن هذا الطلب مبالغ فيه، وأن مؤسسات الحزب لن توافق على هذا العدد من المقاعد المحجوزة.

ورغم استمرار الخلافات، صادقت لجنة الدستور في حزب "الليكود"، مساء الأحد، بالإجماع على إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة الحزب للكنيست الـ26 في 4 أغسطس/ آب المقبل، بعد تأجيلها من الموعد الذي كان مقرراً حتى 28 يوليو/ تموز، وذلك بالتنسيق بين نتنياهو وحاييم كاتس، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت أن القرار جاء بعد تراجع نتنياهو عن مقترحه السابق بإلغاء الانتخابات التمهيدية وتشكيل لجنة لاختيار المرشحين، مع تركيزه حالياً على توسيع عدد المقاعد التي يحتفظ بحق تعيين شاغليها.

كما حددت اللجنة جدولاً زمنياً للعملية الانتخابية، يتضمن نشر اللوائح المنظمة الخميس المقبل، وإغلاق سجل الناخبين في 7 يوليو، مع بحث تمديده حتى 10 يوليو/ تموز القادم، لتوسيع المشاركة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نتنياهو، لن يشارك في اجتماع لجنة الدستور، مبيّنة أنه سيُعقد اجتماع لاحق لمحاولة التوصل إلى تسوية بشأن نظام الانتخابات الداخلية وعدد المقاعد المحجوزة.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، ما لم يُتخذ قرار بتقديمها.

ويأتي ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، حصول أحزاب المعارضة على 60 مقعداً في الكنيست، مقابل 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو، في حال إجراء انتخابات مبكرة.