دون إعلان رسمي فوري من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض الاثنين دون إعلان رسمي فوري من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

القدس/ الأناضول

رجحت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، عقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، توقعها أن يعقد اللقاء بين نتنياهو وترامب في واشنطن، الاثنين.

ولم يصدر أي إعلان رسمي فوري من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن موعد الاجتماع ومكانه.

ومؤخرا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو، يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة مساء السبت المقبل.

وذكرت أن نتنياهو سيشارك خلال زيارته في مراسم تأبين السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، المعروف بدعمه لإسرائيل.

والأسبوع الماضي، اتفق نتنياهو وترامب، خلال اتصال هاتفي، على عقد لقاء "قريب"، دون تحديد موعد معين.

ويأتي اللقاء المرتقب الاثنين، قبل يوم من لقاء مقرر بين ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون، في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المرتقبة في ختام مباحثات اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وتناولت المباحثات آلية تنفيذ "اتفاق الإطار" الموقع بين البلدين في 26 يونيو/حزيران 2026، والإطار الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وفق مصدر رسمي لبناني رفيع للأناضول.

وسبق أن عُقدت خمس جولات تفاوض بين بيروت وتل أبيب في واشنطن.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس/آذار 2026، وأسفر عن مقتل 4 آلاف و324 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و223 آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.