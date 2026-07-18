صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تحدثت عن اتفاق بين تل أبيب وواشنطن باستقبال دفعة جديدة من طائرات التزود بالوقود الأمريكية داخل قواعد الجيش الإسرائيلي، دون تعليق رسمي فوري من إسرائيل أو الولايات المتحدة...

إعلام إسرائيلي: قواعد عسكرية تستقبل طائرات وقود أمريكية بدل مطار بن غوريون صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تحدثت عن اتفاق بين تل أبيب وواشنطن باستقبال دفعة جديدة من طائرات التزود بالوقود الأمريكية داخل قواعد الجيش الإسرائيلي، دون تعليق رسمي فوري من إسرائيل أو الولايات المتحدة...

إسطنبول/ خالد يوسف / الأناضول



ذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، بدلا من مطار بن غوريون الذي كانت تهبط فيه سابقا.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي باستقبال دفعة جديدة من طائرات التزود بالوقود الأمريكية داخل قواعد الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القرار اتُّخذ لأسباب تشغيلية وعملياتية، ولتقليل التأثير على حركة الطيران المدني، بحيث تستقبل الطائرات العسكرية الأمريكية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجيش الإسرائيلي أكد أن استقبال الطائرات في القواعد العسكرية أصبح ممكنا بفضل التحضيرات المسبقة والتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وأشار الصحفي الكاتب بهيئة البث الرسمية إلى وجود تنسيق بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي بشأن استقبال طائرات التزود بالوقود الأمريكية في قواعد عسكرية.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية أو الأمريكية فورا على ذلك.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، أن نحو 10 طائرات أمريكية للتزويد بالوقود يُتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال اليومين المقبلين، لتنضم إلى عشرات الطائرات التي وصلت سابقا، في إطار تسريع نشر القوات الأمريكية في المنطقة.

وقبل أيام، تحدثت الصحيفة عن وجود 33 طائرة أمريكية للتزويد بالوقود متوقفة في المطار، وتشغل أماكن تستخدمها أيضا الطائرات المدنية.

وأشارت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا سابقا على إبقاء 20 طائرة للتزويد بالوقود في المطار من أصل 100 طائرة، لتقوم واشنطن بنقل عدد من الطائرات إلى دول أوروبية.

ولفتت هيئة البث، الثلاثاء الماضي، إلى أن "الولايات المتحدة بدأت الأسبوع الماضي إعادة طائرات التزود بالوقود، التي سبق أن نُقلت إلى أوروبا، إلى الشرق الأوسط وإسرائيل، على خلفية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من خلاف بين الجانبين بشأن هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون.

وكانت هيئة البث قد ذكرت الأربعاء الماضي أنه تم رفع القيود المفروضة على هبوط طائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون عقب احتجاج أمريكي على تلك القيود.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" سابقا بأن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اعترضت لدى الجيش الإسرائيلي على قرار منع هبوط المزيد من هذه الطائرات في المطار.

وبحسب الصحيفة، نشأت الأزمة بعد تجميد خطة لإخلاء أماكن لطائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون بهدف تخصيص مساحات إضافية للطائرات المدنية خلال ذروة موسم السفر الصيفي.



وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت طهران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.