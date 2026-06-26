"يديعوت أحرونوت" قالت إن وزارة المواصلات الإسرائيلية أعلنت الجمعة التوصل إلى تفاهمات مع الجيش الأمريكي لتسريع إخلاء طائراته العسكرية المتوقفة في مطار بن غوريون

إعلام إسرائيلي: تفاهم مع واشنطن لتسريع إخلاء طائراتها من "بن غوريون" "يديعوت أحرونوت" قالت إن وزارة المواصلات الإسرائيلية أعلنت الجمعة التوصل إلى تفاهمات مع الجيش الأمريكي لتسريع إخلاء طائراته العسكرية المتوقفة في مطار بن غوريون

خالد يوسف / الأناضول

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب توصلت إلى تفاهم مع الجيش الأمريكي لتسريع إخلاء طائراته المتوقفة في مطار "بن غوريون"، عقب أسابيع من حالة عدم يقين وموجة انتقادات بسبب تحوّل المطار إلى "قاعدة أمريكية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير إن وزارة المواصلات الإسرائيلية أعلنت صباح الجمعة التوصل إلى تفاهمات مع الجيش الأمريكي لتسريع إخلاء طائراته العسكرية المتوقفة في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي "بعد أسابيع من حالة عدم اليقين التي خيمت على قطاع الطيران".

ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تزيل الخطوة آخر المخاوف المتعلقة بإلغاء مئات آلاف تذاكر السفر خلال فصل الصيف، بعدما أُزيل قبل نحو أسبوع ونصف خطر إلغاء أكثر من 2.4 مليون تذكرة طيران.

في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية إن الولايات المتحدة تعهدت بإخلاء 20 طائرة تزود بالوقود من مطار بن غوريون بحلول الثلاثاء المقبل، وذلك بضغط من وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف.

يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الجدل داخل إسرائيل بشأن تداعيات الوجود العسكري الأمريكي المكثف في مطار بن غوريون، الذي تحول منذ اندلاع الحرب على إيران إلى مركز رئيسي لتمركز عشرات طائرات التزود بالوقود والنقل التابعة للجيش الأمريكي.

وأثار تمركز الطائرات العسكرية الأمريكية في "بن غوريون" انتقادات في الأوساط السياسية وقطاع الطيران، وسط تحذيرات من تأثيره على القدرة التشغيلية للمطار والطيران المدني، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية واضطرابات في جداول الرحلات.

يتبع//