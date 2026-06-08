إعلام إسرائيلي: اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب

القدس/ الأناضول

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط جهود تبذل لوقف الحرب التي أشعلتها تل أبيب مجددا في المنطقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن نتنياهو تحدث هاتفيا مع ترامب، دون تفاصيل.

بينما قالت القناة 13 إن الاتصال جرى قبل وقت قصير من إعلان إيران وقف هجماتها على إسرائيل إذا أوقفت تل أبيب هجماتها، بما في ذلك على العاصمة اللبنانية بيروت.

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "إسرائيل والولايات المتحدة وجهتا رسالة إلى إيران بأنه لن تُشن هجمات أخرى ضدها إذا لم تُطلق النار مجدداً".

وحتى الساعة 14:05 (ت.غ)، لم تعلق إسرائيل رسميا على المحادثة بين ترامب ونتنياهو.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

وأفاد أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل جاءت ردا على استهداف "النظام الصهيوني المدعوم أمريكيا"، ضاحية بيروت.

في السياق، قالت القناة 12، إن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيجتمع مساء اليوم برئاسة نتنياهو لبحث التطورات المتعلقة بإيران.

وبرغم تحذير إيران من تداعيات أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران منذ مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة عدة أيام.

