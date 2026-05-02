إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة مع "سنتكوم" بشأن خطوات محتملة ضد إيران بين رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وفقا لقناة 12 العبرية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يكثف اتصالاته مع قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، بشأن خطوات عسكرية محتملة ضد إيران.

وأضافت القناة الخاصة، أن زامير، أجرى مؤخرا اتصالات مكثفة مع كوبر، بهدف التنسيق بشأن خطوات عسكرية محتملة ضد طهران.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تنفيذ هجوم جديد ضد إيران، وسط تقديرات بإمكانية استهداف بنى تحتية حيوية، من بينها شبكات الطاقة والطرق، في حال اتخاذ قرار بالتصعيد.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل في الوقت ذاته استكمال جاهزيته الدفاعية، مع الحفاظ على حالة تأهب مرتفعة، تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تفرض جولة قتال إضافية.

وبحسب القناة، تدرس الولايات المتحدة خيار تنفيذ ضربة محدودة داخل إيران بهدف دفعها نحو اتفاق بشأن برنامجها النووي، دون حسم نهائي بشأن توقيت أو طبيعة هذه الخطوة.

كما أشارت إلى أن التنسيق بين الجانبين يشمل متابعة جهود طهران لإعادة تأهيل منشآتها، في وقت يُرجّح أن تطال أي هجمات مستقبلية أهدافًا مثل منشآت الطاقة ومصانع الصلب واحتياطيات النفط والغاز.

وتتزامن الاتصالات المكثفة بين الجانبين مع استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب حربا ضد طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، ولاحقا تم الإعلان عن تمديدها بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.