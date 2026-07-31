إعلام إسباني: مصرع 27 مهاجرا حاولوا العبور سباحة إلى سبتة بحسب صحيفة "إل باييس" نقلا عن مصادر أمنية..

إسطنبول / الأناضول

أفادت تقارير إعلامية بارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا مصرعهم إلى 27 شخصا أثناء محاولتهم العبور سباحة من مدينة الفنيدق شمالي المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن عثرت على جثامين عدد من المهاجرين غير النظاميين، مشيرة إلى أن عدد الذين توفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة ارتفع إلى 27.

وفي وقت سابق الجمعة، أُعلن عن وفاة 19 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم العبور إلى سبتة.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت الجمعة أن عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم دخلوا مدينة سبتة سباحة أو سيرا خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 49 ألف شخص.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.