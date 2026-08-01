خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما لم يصدر ترامب قرارًا نهائيًا بالمضي في العملية، وفق تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية..

إعلام أمريكي: واشنطن وتل أبيب تدرسان استهداف منشآت الطاقة بإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما لم يصدر ترامب قرارًا نهائيًا بالمضي في العملية، وفق تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

أفاد تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان تنفيذ ما وصفته بـ"أعنف حملة قصف حتى الآن" تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، إن الخطة تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، بما في ذلك محطات الكهرباء والمصافي.

وأضافت أن إسرائيل أُبلغت بالتفاصيل وأن التنسيق بين الجانبين مستمر، فيما لم يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا نهائيًا بالمضي في العملية.

وأوضحت أن المقترح طُرح خلال اجتماع الحكومة الأمريكية في كامب ديفيد، إلا أن عددًا من مسؤولي البيت الأبيض أبدوا اعتراضًا شديدًا على تنفيذ الهجوم.

كما نقل التقرير عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعرض خلال لقائه ترامب، في وقت سابق من الأسبوع، ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، من بينها تنفيذ هجمات عسكرية تركز على خطوط الإمداد البرية.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي آخر إن واشنطن سبق أن استهدفت جسورًا تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية في إطار المواجهة الحالية.

وفي تعليقها على التقرير، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الرئيس ترامب أكد خلال اجتماع الحكومة اليوم أن الولايات المتحدة ستنتصر، وأن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا خلال ولايته".

والجمعة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات قاسية للغاية لإيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال.

- ترامب لوّح سابقًا باستهداف البنية التحتية

وكان ترامب قد صرح في منتصف يوليو/تموز الماضي بأنه سيؤجل استهداف منشآت الطاقة إلى المراحل الأخيرة، مضيفًا: "إذا لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات فسنعطل جميع محطات الكهرباء والجسور".

في المقابل، حذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف جميع البنى التحتية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.