أفاد تقرير إعلامي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب وجّه توبيخا حادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تصعيده العسكري الأخير في لبنان.

واشنطن/ الأناضول

موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مصدرين أمريكيين:

ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي أمس الاثنين: "لولاي لكنت الآن في السجن"

استخدم الرئيس الأمريكي في حديثه مع نتنياهو عبارة "أنت مجنون" و"الجميع يكرهك الآن"

وأوضح موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اثنين، أن ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي أمس الاثنين: "لولاي لكنت الآن في السجن".

وأعرب ترامب عن استيائه من تصاعد التوتر في لبنان خلال الأيام الأخيرة، معتبراً أن التحركات الإسرائيلية تقوّض مسار المفاوضات الجارية مع إيران، بحسب المصدر ذاته.

وذكر أكسيوس في تقريره، أن ترامب استخدم في حديثه مع نتنياهو عبارة: "أنت مجنون".

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين أن ترامب قال لنتنياهو: "أنا من ينقذك. الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب ذلك".

ومساء الاثنين، نشر ترامب تدوينة على منصة "تروث سوشيال" عقب المكالمة، أكد فيها أنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع نتنياهو.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت قد تحركت في هذا الاتجاه تم إعادتها.

كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالات غير مباشرة مع "حزب الله"، مؤكداً أن الطرفين توصلا إلى تفاهم يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية.

وقال في هذا السياق: "إسرائيل لن تهاجمهم، وهم أيضاً لن يهاجموا إسرائيل".

وجاءت هذه الاتصالات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.