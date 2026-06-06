وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.. فيما قال البيت الأبيض إن "هذا التقرير برمته لا أساس له من الصحة"، بينما رفض البنتاغون التعليق على الموضوع..

إعلام أمريكي: البنتاغون يخشى التجسس الإسرائيلي ويرفع مستوى التحذير وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.. فيما قال البيت الأبيض إن "هذا التقرير برمته لا أساس له من الصحة"، بينما رفض البنتاغون التعليق على الموضوع..

أنقرة/ الأناضول

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، السبت، بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) تشعر بقلق متزايد من زيادة أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة، وأنها رفعت مستوى التحذير في هذا الإطار إلى الدرجة القصوى.

ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين أمريكيين سابقين لم تُكشف أسماؤهم قولهم إن وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع، أصدرت تقييما جديدا للتهديد الاستخباراتي المضاد فيما يتعلق بمسار العمل الذي يتعين اتخاذه في سياق الحرب مع إيران، وتصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب.



وادعى المسؤولون أن الوكالة أصدرت رسالة داخلية تشير إلى رفع تقييم التهديد المرتبط بإسرائيل إلى مستوى "حرج"، وهو أعلى مستوى.

وأضافوا أن هذه التقييمات، تستند إلى استنتاجات تفيد بأن إسرائيل "تحاول مراقبة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى للحصول على معلومات حول النقاشات الداخلية لصناعة القرار المتعلقة بالاشتباكات المرتبطة بحرب الولايات المتحدة".

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن "هذا التقرير برمته لا أساس له من الصحة"، بينما رفض البنتاغون التعليق على الموضوع.

كما صرح متحدث باسم سفارة إسرائيل في واشنطن بأن الاتهامات بأن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة "عارية تماما من الصحة".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه توبيخا حادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تصعيده العسكري الأخير في لبنان، خلال اتصال هاتفي الاثنين.



والأربعاء، أكد ترامب أنه وصف نتنياهو بأنه "مجنون"، لكنه أبدى إعجابه به، وأعرب عن رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي تتواصل هدنة مؤقتة هشة بين طهران وواشنطن، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.