إصابتان بانفجار مسيرة في مستوطنة "مسغاف عام" شمالي إسرائيل بعد الإعلان عن إصابة جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان بانفجار مسيرة أطلقت من لبنان..

القدس/ الأناضول

أصيب مستوطنان إسرائيليان، الجمعة، جراء انفجار طائرة مسيّرة في مستوطنة مسغاف عام شمالي البلاد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أصيب شخصان بجروح طفيفة عندما اصطدمت مسيرة متفجرة بمركبة قرب مسغاف عام".

وأشارت الهيئة (رسمية) إلى أن المسيرة المفخخة أصابت المركبة ما تسبب باندلاع النيران فيها.

ولم تحدد الهيئة الجهة التي أطلقت منها الطائرة، لكن المسيرات التي يطلقها "حزب الله" على الجنود الإسرائيليين المتوغلين في جنوبي لبنان أو المستوطنات، أصبحت في الأسابيع الأخيرة مصدر قلق لتل أبيب، واعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تهديدا رئيسيا" ودعا الجيش إلى حلها.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة إن صفارات الإنذار لم تدو في المنطقة، دون توضيح الأسباب.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية الحقيقية جراء الردود العسكرية ضدها، بسبب عدوانها على أكثر من دولة، بما في ذلك لبنان وإيران وقطاع غزة، ما يرشح الحصيلة للارتفاع، وفق مراقبين.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب جنديان إسرائيليان بانفجار مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

وفي 17 أبريل/ نيسان بدأت هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في الجنوب.

وشنت إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا على لبنان، خلّف إجمالا 2586 قتيلا و8020 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

