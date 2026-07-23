إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيب 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان أحدهما رضيعة تبلغ عاماً واحداً فقط، إثر إطلاق نار متواصل من آليات عسكرية إسرائيلية نحو منطقة مواصي مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر أن الرصاص الإسرائيلي أصاب الفلسطينيين داخل خيامهم في مخيم "البرج" بمنطقة بئر 19.

ووفق مصادر محلية وشهود عيان، تتعرض المنطقة منذ عدة أيام لإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من النازحين.



في سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه منطقة ميناء غزة شمالي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع قتلى أو إصابات.



وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار حتى الأربعاء، عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة 3810 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.