إصابة 3 عسكريين إسرائيليين بمسيرة مفخخة جنوبي لبنان

القدس/ الأناضول

أصيب 3 عسكريين إسرائيليين، الاثنين، إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت القوات المتوغلة في جنوب لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان".

وأوضحت أنه جرى إجلاء الجرحى لنقلهم إلى المستشفى.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري إثر هجوم بمسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" اللبناني استهدفت موقعا عسكريا شمالي إسرائيل.

ويطلق "حزب الله" بشكل شبه يومي مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وتشكل تلك الطائرات العاملة بتقنية الألياف الضوئية تحديا كبيرا لقوات الجيش الإسرائيلي، إذ تقتل وتصيب عسكريين، فيما تقر تل أبيب بصعوبة رصدها واعتراضها.



وخلال الأيام الأخيرة، تحدث ضباط ومحللون إسرائيليون عن عجز المنظومات الدفاعية الحالية عن التعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله، والتي باتت تشكل تهديدا متزايدا للقوات الإسرائيلية في الميدان.



وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

ورغم سريان هدنة منذ 17 أبريل الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان وعمليات النسف والتدمير الممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان قسرا من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفها بأنها "بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.