إصابة شخصين وتضرر عشرات القوارب جراء حريق في الإكوادور اندلع في ميناء مانتا بمقاطعة مانابي..

بوغوتا/ الأناضول

أصيب شخصان وتضرر 14 قارب صيد و21 زورقا سريعا جراء حريق اندلع السبت، في ميناء مانتا بمقاطعة مانابي الإكوادورية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، اندلع الحريق لسبب لم يُحدد بعد في رصيف الصيادين، حيث كانت قوارب الصيد والزوارق السريعة راسية.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، فيما تضرر 14 قارب صيد و21 زورقا سريعا.

ويجري التحقيق فيما إذا كان الحادث ناجما عن تصفية حسابات بين عصابات أو مرتبطا بهجوم تقف وراءه شبكات إجرامية منظمة.

وأظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب كثيفة ودخانا أسود غطى سماء المنطقة.