أثناء عودتها من فعالية شاركت فيها بكرواتيا

إصابة رئيسة سلوفينيا بجروح طفيفة إثر حادث سير أثناء عودتها من فعالية شاركت فيها بكرواتيا

أنقرة/ الأناضول

تعرضت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، لحادث سير، ما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة السلوفينية، أن بيرتس موسار، تعرضت لحادث مروري أثناء عودتها من فعالية شاركت فيها بكرواتيا.

وأوضح البيان أن رئيسة البلاد أمضت الليلة الماضية في المستشفى كإجراء احترازي.



وأشار إلى أنها تمكث اليوم في منزلها للراحة بعد إصابتها بجروح طفيفة.

وأضاف البيان أن الحادث وقع بين مركبتين تابعتين للشرطة، وأسفر عن إصابة شخصين، أحدهما إصابته خطيرة، ولا يزالان يخضعان للعلاج في المستشفى.