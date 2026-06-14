الجيش الإسرائيلي قال إن الجنديين أُصيبا إثر استهداف صاروخي طال قواته العاملة بجنوب لبنان...

إصابة جنديين إسرائيليين اثنين بمعارك في جنوبي لبنان الجيش الإسرائيلي قال إن الجنديين أُصيبا إثر استهداف صاروخي طال قواته العاملة بجنوب لبنان...

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أصيب جنديان إسرائيليان، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، جراء سقوط صواريخ أُطلقت باتجاه قوات الجيش في جنوب لبنان.

وقال الجيش، مساء الأحد، في بيان، إن جنديين اثنين أُصيبا إثر استهداف صاروخي طال القوات العاملة في جنوب لبنان.

وأوضح أنه جرى نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن موقع الاستهداف.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على إيران ولبنان في 28 فبراير/ شباط 2026 إلى 1302، بحسب الإحصاءات الرسمية للجيش.

فيما قتل منذ ذلك الحين 31 عسكريا إسرائيليا بينهم ضباط.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.