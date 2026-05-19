إصابة إسرائيليين اثنين بانفجار مسيرة أطلقت من لبنان

أصيب إسرائيليان، الثلاثاء، بجروح إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان تجاه مستوطنة "مسغاف عام" شمالي إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "صفارات الإنذار دوت في بلدات في إسرائيل إثر رصد إطلاق مسيرة من لبنان".

وأضاف الجيش في بيان لاحق: "انفجرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها منظمة حزب الله باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الإسرائيلية، بالقرب من الحدود مع لبنان" دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إن "شخصين أصيبا جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله استهدفت منطقة مسغاف عام شمالي إسرائيل".

ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر حتى الاثنين، عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية، فيما يرد حزب الله اللبناني على إسرائيل.

وفي 17 أبريل/ نيسان جرى التوصل إلى هدنة بين الجانبين أعلنتها الولايات المتحدة وجرى تمديدها الجمعة خلال الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.