إسطنبول.. فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك الأهيسكا تحت عنوان "أتراك الأهيسكا.. على خطى التهجير المفقود"

إسطنبول/ الأناضول

حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944.

وذكر مراسل الأناضول، أن المعرض افتتح تحت عنوان "أتراك الأهيسكا.. على خطى التهجير المفقود"، بمساهمة وزارة الخارجية التركية، وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهيسكا.

وأشار إلى أن الافتتاح الرسمي للمعرض أقيم في قاعة الفنون بمركز أتاتورك الثقافي.

ونقل المراسل، عن مصادر دبلوماسية أن الوزير فيدان، شارك في مراسم الافتتاح وألقى كلمة بهذه المناسبة، كما وقّع على سجلّ الذكريات.

ويهدف المعرض إلى التعريف بعمليات التهجير وممارسات الظلم التي تعرض لها أتراك الأهيسكا، وإيصال قضيتهم المشروعة إلى شرائح أوسع، وتعزيز الوعي الوطني والدولي بهذه القضية.

وجرى إعداد المعرض بإشراف المنسقة التركية بسته غورسو، وسيظل مفتوحا أمام الزوار حتى 27 يونيو/حزيران الجاري.

[1/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [2/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [3/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [4/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [5/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [6/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [7/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [8/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [9/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [10/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [11/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. × [1/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [2/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [3/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [4/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [5/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [6/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [7/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [8/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [9/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [10/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944. [11/11] حضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الافتتاح الرسمي لمعرض في إسطنبول يتناول تهجير أتراك الأهيسكا من أراضيهم التاريخية في جورجيا عام 1944.

وأتراك الأهيسكا، كانوا يقيمون في منطقة تحمل اسمهم جنوب غربي جورجيا، ويبلغ تعدادهم أكثر من نصف مليون نسمة، إلا أن الحكومة السوفيتية (سابقا) نفتهم، في 14 أكتوبر/تشرين الثاني 1944، إلى قرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأوكرانيا وسيبيريا.

واستقر عدد كبير من أتراك الأهيسكا، في منطقة وادي فرغانة بأوزبكستان، إلا أن حوالي 100 ألف منهم اضطروا إلى ترك المنطقة، بعد اضطرابات بينهم وبين الأوزبك عام 1989، وهاجروا إلى أذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وأوكرانيا.

ويقدر عدد أتراك الأهيسكا، الذين يعيشون خارج موطنهم الأصلي بـ500 ألف نسمة، منهم 20 ألفا في الولايات المتحدة.