إسطنبول تستضيف قمة رؤساء برلمانات الناتو بمشاركة 20 رئيسا

إسطنبول/ الأناضول

يشارك 20 رئيسا للبرلمانات، إلى جانب ممثلين برلمانيين رفيعي المستوى من الدول الحليفة ومسؤولي منظمات دولية، في قمة رؤساء برلمانات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها إسطنبول الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ووفق بيان لرئاسة البرلمان التركي، يجتمع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في "الناتو" بإسطنبول قبيل القمة الـ36 لحلف الناتو المقررة في أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.

وستوفر القمة منصة للتشاور وتبادل الآراء على المستوى البرلماني بين الدول الحليفة، بمشاركة 20 رئيس برلمان و3 نواب لرؤساء البرلمانات، ورئيس الجمعية البرلمانية للناتو ماركوس بيريستريلو، ونائبة الأمين العام للناتو رادميلا شيكيرينسكا، وأعضاء المكتب الرئاسي للجمعية البرلمانية للحلف، إضافة إلى كبار ممثلي الدول الحليفة والمنظمات الدولية.

ويشارك في القمة رؤساء برلمانات ألبانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وكرواتيا وهولندا والسويد وإيطاليا وشمال مقدونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا.

القمة، التي بدأت الجمعية البرلمانية للناتو تنظيمها بالتعاون مع الدول المضيفة اعتبارا من عام 2024، تعد منصة لتعزيز التنسيق البرلماني قبل انعقاد قمم قادة الحلف.

ومن المقرر عقد جلسة قمة رؤساء البرلمانات، الأربعاء المقبل، بقصر دولمة بهجة في إسطنبول، حيث يلقي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود كلمات خلال الاجتماع.

كما يتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المشاركين خلال مأدبة غداء رسمية على هامش القمة، وأن يلقي كلمة بالمناسبة.

ويتضمن برنامج القمة زيارة إلى شركة "بايكار" للاطلاع على أنشطتها في مجال التقنيات الدفاعية ومشاريعها المبتكرة.

وتحمل قمة إسطنبول البرلمانية للناتو، أهمية خاصة باعتبارها الثالثة من نوعها بعد القمتين اللتين عقدتا في الولايات المتحدة وبلجيكا.

