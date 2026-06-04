إسطنبول.. انطلاق مهرجان "صفر نفايات" في مطار أتاتورك

إسطنبول / الأناضول

انطلق مهرجان "صفر نفايات" في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، الخميس، ليجمع بين أنشطة توعية وفعاليات ترفيهية، على أن يستمر حتى 7 يونيو/حزيران الجاري.

وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالا كثيفا، حيث ينظم للأطفال والشباب ورشات عمل لصناعة الألعاب وأعمال فنية من مواد معاد تدويرها، إلى جانب ألعاب ومسابقات وبرامج تعليمية تفاعلية ذات طابع بيئي.

ويقام المهرجان برعاية رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للشخصيات المعنية بـ"صفر نفايات" لدى الأمم المتحدة، سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة "صفر نفايات" ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

ويضم المهرجان تطبيقات وأنشطة تناسب جميع الفئات، وتشمل تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، وورش إعادة التدوير، وحلول النقل المستدام.

وفي قسم "متحف صفر نفايات"، تُعرَض أعمال تدعو لإعادة التفكير في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتسلط الضوء على محدودية الموارد وأهمية تبني أسلوب حياة أكثر استدامة.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.

وكانت تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" بالعام 2017، بمبادرة من أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

ويُشار إلى أن الأمم المتحدة وافقت في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي تقدمت به تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن قدمته تركيا بشكل رئيسي وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وبموجب هذا القرار، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة "30 مارس/آذار" من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".

