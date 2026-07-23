الحملة انطلقت في بريطانيا عقب اعتداء استهدف مسجداً في مدينة بيتربورو عام 2025..

إسطنبول.. الطفل البريطاني "جوشوا" يواصل حملته لمناهضة الإسلاموفوبيا الحملة انطلقت في بريطانيا عقب اعتداء استهدف مسجداً في مدينة بيتربورو عام 2025..

إسطنبول / الأناضول

واصل الطفل البريطاني المصاب بالتوحد جوشوا هاريس (12 عاماً)، في إسطنبول حملة توزيع قطع الكعك في المساجد تحت شعار "لا تكره.. اصنع كعكة"، بهدف مناهضة الإسلاموفوبيا.

وزار هاريس المعروف باسم "جوشي مان"، برفقة والده دان و11 طفلاً من غزة، الخميس، جامع "والدة الجديد" في إسطنبول، حيث وزعوا الكعك على المصلين والسياح عقب صلاة الظهر، ولاقت المبادرة تفاعلاً واسعاً من الزوار.

وقال والده في كلمة خلال الفعالية إن الحملة انطلقت في بريطانيا عقب اعتداء استهدف مسجداً في مدينة بيتربورو عام 2025، وذلك بهدف الرد على الكراهية برسالة محبة وتضامن.

وأضاف أن الحملة امتدت إلى عدة دول، بينها السعودية والبوسنة، معرباً عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي حظوا بها في تركيا.

ويدأ الأب وابنه المبادرة بعد الهجوم على المسجد، ورغم تلقيهما تهديدات، وواصلا حملتهما التي شملت زيارة أكثر من 100 مسجد في بريطانيا، قبل أن تتوسع إلى دول أخرى.

وأمس الأربعاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الطفل البريطاني جوشوا هاريس في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

واشتهر جوشوا هاريس بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال الكراهية المعادية للمسلمين، حيث قام بتوزيع الكعك في المساجد في مبادرة هدفت إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية.

وتعود بداية الحملة إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حين اقتحم المتطرف اليميني ألكسندر هوبر أحد المساجد في مدينة بيتربورو واعتدى على المصلين والشرطة.

وعقب الحادثة، قرر دان هاريس وابنه جوشوا، اللذان يعيشان بالقرب من المسجد، إعداد الكعك وتوزيعه تضامنا مع المسلمين.

وفي إطار حملة "لا تكره.. اصنع كعكة"، زار الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا في إطار جهود مكافحة الإسلاموفوبيا وتعزيز التعايش.