إسطنبول.. إقلاع طائرة تركية تقل فرق إغاثة إلى فنزويلا إثر الزلزال انطلقت من مطار أتاتورك بإسطنبول وعلى متنها فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية...

إسطنبول/ الأناضول

غادرت الجمعة، طائرة تقل فرق بحث وإنقاذ وإغاثة تركية مطار أتاتورك بإسطنبول متجهة إلى فنزويلا، للمساعدة إثر كارثة الزلزال المزدوج.

وقال مدير إدارة الكوارث والطورائ التركية "آفاد" في إسطنبول، خلوق أوزنر، في تصريحات له بمطار أتاتورك قبيل إقلاع الطائرة، إن استعداداتهم بدأت عقب ورود معلومات عن وقوع الزلزال المزدوج.

وأشار أوزنر إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الخارجية والدفاع والصحة، والمديرية العامة للشؤون الأمنية التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أنه في ضوء المشاورات التي أُجريت مع رئاسة الأركان العامة، تم تجهيز فريق تابع لـ"آفاد" يضم 37 فردا للبحث والإنقاذ والإغاثة، إلى جانب طاقم من وزارة الصحة يضم 6 أفراد من فريق الإنقاذ الطبي الوطني، وفريق من الهلال الأحمر التركي يضم فردين للمساعدات الإنسانية، وكلبي بحث وإنقاذ، ومركبتين مجهزتين للبحث والإنقاذ، وذلك على متن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيه-400 إم".

وأشار إلى أن رئاسة الأركان خصصت أيضا فريقا مكونا من 20 فردا من لواء المساعدات الإنسانية مع تجهيزاته، على متن طائرة عسكرية أخرى من طراز "إيه-400 إم".

ولفت إلى أنهم على تواصل مع وزارة الخارجية والسفارة التركية في فنزويلا، وسيتم إرسال فرق ومعدات إضافية إذا اقتضت الحاجة.

وذكر أوزنر أن تركيا نفذت هذا العام عمليات إغاثة إنسانية في 11 دولة، من بينها قطاع غزة في فلسطين وسوريا وباكستان وأفغانستان.

وقال إن هذا العدد وصل إلى 16 دولة عام 2025، مؤكدا أن مثل هذه العمليات الإغاثية ستتواصل على الدوام.

وأوضح أن تركيا لا تقتصر على المساعدات الإنسانية فقط، بل تقدم أيضا الدعم في الكوارث الطبيعية والبشرية حول العالم، مشيرا إلى إرسال فرق إنقاذ إلى دول مثل اليابان وهايتي والسلفادور وألبانيا والبوسنة والهرسك.

ولفت أوزنر إلى أن تركيا تُعد من أكثر الدول تقديما للمساعدات الإنسانية في العالم منذ سنوات طويلة، وذلك وفقا لتقارير الإغاثة العالمية.

وتمنى التوفيق للفرق المتجهة إلى فنزويلا، مضيفا أن العديد من منظمات المجتمع المدني وفرق الإنقاذ الأخرى في حالة استعداد وانتظار لأي طلب محتمل لتفعيلها عند الحاجة.

وبعد التصريحات، أقلعت الطائرة من مطار أتاتورك متجهة إلى فنزويلا.

والجمعة، أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 235 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 4300 شخص.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.