إسطنبول.. أردوغان يستقبل الرئيسة المؤقتة لفنزويلا بمراسم رسمية

[1/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين.

[2/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين.

[3/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين.

[4/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين.

[5/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين.

[6/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين.

[7/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين. وحضر الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط. كما حضر مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

[8/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين. وحضر الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط. كما حضر مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

[9/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين. وحضر الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط. كما حضر مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

[10/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين. وحضر الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط. كما حضر مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

[11/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين. وحضر الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط. كما حضر مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

[12/12] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أنه بعد مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، توجه أردوغان ورودريغيز لعقد اجتماع ثنائي مع وفدي البلدين. وحضر الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط. كما حضر مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.