إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان مفاوضات لصياغة إطار جديد للتعاون الأمني

القدس / الأناضول

أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات لصياغة إطار جديد للتعاون الأمني يحل محل مذكرة التفاهم الحالية بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية التي تنتهي بالعام 2028.

والثلاثاء الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن سفير واشنطن لدى تل أبيب مايك هاكابي، قوله إن مذكرة التفاهم المقبلة ستنهي المساعدات المالية المباشرة لإسرائيل، وتعطي الأولوية للعلاقات التجارية والاقتصادية.

واليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنها "بدأت مع الإدارة الأمريكية محادثات رسمية لوضع إطار عمل للتعاون الأمني ​​الجديد، ليحل محل مذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي صلاحيتها عام 2028".

وأضافت: "بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، سيقود الفريق الإسرائيلي المفاوض اللواء أمير بارعام، مدير عام وزارة الدفاع، بالتنسيق الكامل مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر".



"فيما يقود الفريق الأمريكي مستشار وزارة الخارجية دانيال هولر، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي"، وفق البيان.

وتابعت الوزارة: "عقد الفريقان الأمريكي والإسرائيلي اجتماعاً افتتاحيا رسميا هذا الأسبوع، وستُعقد اجتماعات إضافية في إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية التي يتم بحثها تهدف وفقًا للسياسة الاستراتيجية لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلى تعزيز التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي "من خلال توسيع الاستثمار المشترك في البحث والتطوير والإنتاج المشترك، وتعميق الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة (..) والانتقال تدريجيًا من المساعدة إلى الشراكة المتبادلة الكاملة".

وتحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية تقدر ب 3.8 مليارات دولار سنويا، وتنتهي آخر مذكرة تفاهم موقعة لمدة 10 سنوات في العام 2028.

وقد حصلت إسرائيل على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليارات الدولارات بعد الحرب على غزة لبنان وإيران.