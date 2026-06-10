إسرائيل.. مصادقة برلمانية على تمديد خدمة 280 ألف جندي احتياط حتى 31 يوليو، وفق الموقع الإلكتروني للكنيست..

القدس/ الأناضول

صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، على طلب الحكومة تمديد خدمة ما يصل إلى 280 ألفا من جنود الاحتياط، حتى 31 يوليو/تموز المقبل.

وقال الكنيست، على موقعه الإلكتروني: "وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية على طلب الحكومة تمديد تجنيد ما يصل إلى 280.000 من الاحتياطيين"، حتى 31 يوليو/تموز 2026".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست بوعاز بسموت، على طلب الحكومة بتمديد سريان القرار رقم 8، الذي يُجيز التعبئة الطارئة لما يصل إلى 280 ألف جندي احتياطي".

وأضافت: "حظي القرار بموافقة أغلبية سبعة أعضاء مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين".

وتابعت أن القرار سيظل ساري المفعول حتى 31 يوليو/تموز 2026.

ويتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة والضفة الغربية ولبنان وأجزاء من سوريا.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان خلّف 3666 قتيلا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي وممددة حتى مطلع يوليو تموز المقبل، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.

وتجددت المواجهات بين تل أبيب وطهران الأحد والاثنين الماضيين، جراء استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، برغم تحذير إيران من تداعيات مثل هذه القصف.

وتوقفت جولة التصعيد بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علما بأنه منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف بشأن مصير مفاوضاتهما لإنهاء الحرب.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 978 فلسطينيا وأصاب 3097، معظمهم أطفال ونساء.

وتشهد الضفة الغربية أيضا تصعيدا في اعتداءات المستوطنين والجيش على القرى الفلسطينية.

وخلال مايو/ أيار الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي 1108 اعتداءات بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداء، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وقتل الجيش والمستوطنون منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا، وأصابوا 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.