إسرائيل.. كاتس يوعز بعدم تقليص قوات الجيش في المستوطنات المحاذية لغزة

القدس / الأناضول

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إلى الجيش بعدم تقليص عدد قواته المنتشرة في المستوطنات والمناطق المحاذية لقطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وقال مكتب الوزير في بيان إن كاتس أصدر تعليمات للجيش بعدم إجراء أي تخفيض بعدد أفراده في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في الوقت الراهن، "إلى حين اتخاذ قرار لاحق في هذا الشأن، حرصا على تعزيز شعور السكان بالأمان".

وأضاف أن "هذا القرار اتُخذ بعد تقييم للوضع قاده وزير الدفاع الأسبوع الماضي، واستجابة لطلبات سكان غلاف قطاع غزة بتعزيز شعورهم بالأمان والحفاظ عليه".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يحافظ الجيش الإسرائيلي على وجود متواصل في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ومحيطها.

ولم تُسجل أي هجمات انطلاقا من قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات يومية على قطاع غزة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، قُتل نحو 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.