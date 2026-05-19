"إسرائيل قتلت ابني".. صرخة متظاهر أثناء تعرضه لعنف الشرطة بألمانيا خلال مسيرة تضامن مع فلسطين في حي كروزبرغ ببرلين...

برلين/ الأناضول



انتشرت لقطات مصورة لمتظاهر في العاصمة الألمانية برلين، وهو يرد على عنف الشرطة قائلا: "إسرائيل قتلت ابني".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر الشرطة وهي تستخدم القوة لاعتقال متظاهر خلال مسيرة تضامن مع فلسطين في حي كروزبرغ ببرلين.

ويظهر في الفيديو المتظاهر وهو يهتف للشرطة أثناء اعتقاله: "إسرائيل قتلت ابني".

وسبق أن استخدمت شرطة برلين أساليب قمعية، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والضرب، خلال مسيرة تضامن مع فلسطين في 16 مايو/أيار الجاري.

ورغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار عقب عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، إلا أن إسرائيل تواصل جرائمها في القطاع والضفة الغربية بأساليب متعددة.