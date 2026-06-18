إعلاميون ومسؤولون إسرائيليون وصفوا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بأنها "ضد مصالح إسرائيل" و"مذكرة استسلام"، بسبب بنود تتعلق بوقف الحرب في لبنان ورفع العقوبات عن طهران

إسرائيل غاضبة من تفاهم ترامب مع إيران: "مذكرة استسلام" (تقرير إخباري) إعلاميون ومسؤولون إسرائيليون وصفوا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بأنها "ضد مصالح إسرائيل" و"مذكرة استسلام"، بسبب بنود تتعلق بوقف الحرب في لبنان ورفع العقوبات عن طهران

القدس/ خالد يوسف/ الأناضول

إعلاميون ومسؤولون إسرائيليون وصفوا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بأنها "ضد مصالح إسرائيل" و"مذكرة استسلام"، بسبب بنود تتعلق بوقف الحرب في لبنان ورفع العقوبات عن طهران

المحلل في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشوع: هذا واحد من أكثر المواقف الأمريكية إثارة للقلق بالنسبة لإسرائيل

الإعلامي الإسرائيلي إيتمار فليشمان، عبر القناة 14 العبرية: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أسوأ من اتفاق ميونيخ

رئيس الديسك المركزي في القناة 14 بن يانيف: المذكرة تشكل استسلاما كاملا أمام إيران

المحلل في القناة 14 تامير موراغ: مبعوثا ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، دفعاه إلى التوصل لتفاهم مع إيران “بأي ثمن”

"يديعوت أحرونوت": صمت مطبق في مكتب نتنياهو يعكس قناعة داخلية بأن التفاهم "سيئ لإسرائيل"

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران موجة انتقادات واسعة في إسرائيل، حيث وصفها محللون وإعلاميون إسرائيليون بأنها تتعارض مع مصالح تل أبيب، فيما ذهب آخرون إلى اعتبارها “مذكرة استسلام” لصالح طهران.

وقال ترامب، الأربعاء، إن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران “قوية للغاية، وليست مجرد نص بسيط من فقرتين”، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وسرعان ما انعكست هذه التصريحات على الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تمهّد المذكرة لتحولات لا تنسجم مع الرؤية الإسرائيلية تجاه إيران ولبنان، خصوصًا في ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع العقوبات عن طهران.

وتتضمن المذكرة، وفق وسائل إعلام أمريكية، 14 بندًا تشمل وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع العقوبات عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي، فضلًا عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.

انتقادات إسرائيلية: “تضر بمصالحنا”

واعتبر يوسي يهوشوع، المحلل في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن تصريحات ترامب تمثل “واحدة من أكثر المواقف الأمريكية إثارة للقلق بالنسبة لإسرائيل”.

وفي مقابلة مع قناة “i24news”، قال يهوشوع إن خطاب ترامب الأخير “يتطلب من إسرائيل إعادة النظر في بناء قوتها والاستعداد لسيناريوهات جديدة”، معتبرًا أنه يتعارض بشكل واضح مع المصالح الإسرائيلية.

وأضاف أن “ترامب تسبب لنا في ضرر استراتيجي ستكون له تداعيات سنضطر إلى إصلاحها”.

وفي السياق، نقلت القناة عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم في رسالة إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، إن استمرار الحصار الكامل على الموانئ الإيرانية كان من شأنه أن يزيد الضغوط على طهران، معتبرين أن التفاهم الحالي يمنحها متنفسًا سياسيًا واقتصاديًا.

وأوضح الضباط أن حالة قلق تسود أروقة المؤسسة الأمنية والعسكرية في تل أبيب، معتبرين أن التصريحات الأمريكية تعكس “تراجعًا مشتركًا أمام إيران”.

“مذكرة استسلام” في الإعلام العبري

وتصدرت الانتقادات وسائل إعلام مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ وصف الإعلامي الإسرائيلي إيتمار فليشمان عبر القناة 14 العبرية المذكرة بأنها “أسوأ من اتفاق ميونيخ”.

ويُقصد بـ“اتفاق ميونيخ” الاتفاق الموقع عام 1938 بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والذي سمح لألمانيا النازية بضم منطقة السوديت التشيكوسلوفاكية في محاولة لتجنب اندلاع حرب عالمية آنذاك.

ورأى فليشمان أن المذكرة تضر بإسرائيل لأنها تقيد قدرتها على مواصلة عملياتها العسكرية في لبنان.

كما وصفت القناة ذاتها المذكرة بأنها “مذكرة استسلام”، بدعوى أنها تتضمن وقف الحرب في لبنان ورفع العقوبات عن إيران وإعادة إعمارها اقتصاديًا.

وقال بن يانيف، رئيس الديسك المركزي في القناة 14، إن المذكرة تمثل “استسلامًا كاملًا” أمام إيران، لأنها تنص على وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وهو ما يثير مخاوف تل أبيب”.

وتتركز أبرز التحفظات الإسرائيلية على ما يتصل بلبنان، إذ أظهر استطلاع نشره الإعلامي ينون ميغال عبر القناة 14 أن 99 بالمئة من المشاركين يرون ضرورة رفض الانسحاب من لبنان حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع ترامب.

كما صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجته، قائلاً إن إسرائيل لا يمكنها وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وإن عليها مواصلة السيطرة على المناطق التي دخلتها حتى لو أدى ذلك إلى خلاف مع واشنطن.

“اتفاق بأي ثمن” وصمت رسمي

ورأى تامير موراغ، المحلل السياسي في القناة 14، أن مبعوثي ترامب للشرق الأوسط دفعوا باتجاه التوصل إلى تفاهم مع إيران “بأي ثمن”.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية شعورهم بـ“إحباط شديد” من مذكرة التفاهم، معتبرين أن إيران كانت على حافة “انهيار اقتصادي”، وأن الاتفاق منحها متنفسًا غير متوقع.

كما قال محلل في القناة 13 إن إيران “حصلت على اتفاق يحرر مئات المليارات دون التزامات كافية بشأن برنامجها النووي أو صواريخها الباليستية، مع وقف النشاط العسكري في لبنان”.

في المقابل، تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن “صمت مطبق” في مكتب نتنياهو، معتبرة أن غياب التعليق الرسمي يعكس قناعة داخلية بأن التفاهم “سيئ لإسرائيل”.

وأضافت الصحيفة أن المذكرة لم تكن مفاجئة بالكامل لتل أبيب، رغم أنها لم تعلن موقفًا رسميًا منها.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: “هذا ليس ما وُعدنا به”، معتبرة أن التفاهم يمنح إيران مليارات الدولارات دون مقابل كافٍ.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأت بين واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.

وتشير المذكرة، بحسب وسائل إعلام، إلى أن ملف لبنان يشكّل محورًا أساسيًا في التفاهم، مع نصوص تتعلق بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وهو ما يفسر جانبًا من الاعتراضات الإسرائيلية المتصاعدة.