إسرائيل.. سقوط شظايا قرب إيلات جراء اعتراض صواريخ إيرانية نحو الأردن وفق بيان للجيش الإسرائيلي الشظايا سقطت في منطقة مفتوحة..

القدس / سعيد عموري / الأناضول



أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سقوط شظايا صاروخ اعتراض في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات جنوب البلاد، بعد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأردن.

وذكر الجيش في بيان أنه "بعد عمليات الإطلاق التي نُفذت باتجاه الأردن، تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه شظايا الاعتراض لاستبعاد احتمال سقوط الشظايا على الأراضي الإسرائيلية".

وادعى: "نتيجة لذلك، تم التعرف على أجزاء من صاروخ اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات، دون وقوع أضرار أو إصابات".

وقال بيان الجيش إنه لم يتم إطلاق أي تنبيهات وقد انتهى الحدث، موضحا أنه "لا يوجد أي تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بسماع دوي انفجارات في منطقتي العقبة وإيلات نتيجة عمليات اعتراض جوي.

وكان الجيش الأردني أعلن، الأحد، اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي البلاد دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأوضح المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ويأتي إعلان الجيش بعد ساعات من دوي صفارات الإنذار في عدد من المحافظات الأردنية، بالتزامن مع أنباء عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه محافظة العقبة جنوبي المملكة.

وقبل ذلك، نصحت السفارة الأمريكية في عمّان رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة ومينائها البحري بسبب ما وصفته بوجود تهديد أمني.

وتعرض الأردن مؤخرا، إلى جانب دول عربية، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية، ردا على هجمات يومية تشنها واشنطن على إيران.

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي ثالث في الأردن، الجمعة، خلال التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.