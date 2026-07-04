إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق الإطار بإصابة مدني جنوب لبنان

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أصيب مواطن لبناني، السبت، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق الإطار المبرم بين بيروت وتل أبيب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة مواطن، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج.

وفي السياق، ذكرت الوكالة أن عبوة من مخلفات الحرب انفجرت في منطقة وادي تولين، كما انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب في بلدة صديقين بقضاء صور، من دون تسجيل إصابات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية جبل باصيل المقابل لبلدتي راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة حداثا، وأطراف بلدتي كونين والطيري في قضاء بنت جبيل.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات قصف وخروقات متكررة في لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واستمرار العمل بـ"اتفاق الإطار" الموقع أواخر يونيو/ حزيران 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.