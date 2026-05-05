إسرائيل تهدم منزلا ومنشأة لفلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا ومنشأة مملوكين لفلسطينيين وسط الضفة الغربية، ضمن سياسة الهدم المتواصلة بذريعة البناء دون ترخيص.

وقالت محافظة القدس في بيان إن "آليات الجيش الإسرائيلي برفقة الإدارة المدنية، هدمت منزلا يعود للمواطن محمد ضيف الله عرارعرة في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع شمال مدينة القدس".

وأوضحت أن عملية الهدم نُفذت بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي السياق، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله وهدمت منشأة لتربية الحيوانات تعود للفلسطيني يوسف عبد الحكيم حامد، وفق مصادر محلية للأناضول.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت القوات الإسرائيلية خلال أبريل/ نيسان الماضي، 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية، إلى جانب إصدار عشرات إخطارات الهدم.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

