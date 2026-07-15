القوات الإسرائيلية أجبرت عددا من الفلسطينيين، تحت تهديد السلاح، على مغادرة أراضيهم الزراعية ببلدة الخضر جنوبي بيت لحم..

إسرائيل تهدم بناية سكنية في جنين ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين بالخليل القوات الإسرائيلية أجبرت عددا من الفلسطينيين، تحت تهديد السلاح، على مغادرة أراضيهم الزراعية ببلدة الخضر جنوبي بيت لحم..

حسني نديم/ الأناضول

هدمت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون فلسطينيين ورعاة ماشية جنوبي الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جرافات إسرائيلية، ترافقها قوات عسكرية، هدمت بناية مكونة من ثلاثة طوابق قرب مدخل قرية عنزا، جنوب جنين.

ونقلت عن صاحب البناية، حافظ أبو قياص، قوله إن المبنى يضم طابقا أرضيا يحتوي على ثلاثة مخازن، وطابقا ثانيا يضم شققا غير مأهولة، فيما لا يزال الطابق الثالث قيد الإنشاء، وتبلغ مساحة كل طابق نحو 320 مترا مربعا.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أخطرته قبل أشهر بهدم المبنى بذريعة البناء دون ترخيص، وأنه تقدم باعتراض أمام المحاكم الإسرائيلية، إلا أن القوات نفذت عملية الهدم رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وحسب "وفا"، تواجه قرية عنزا منذ أغسطس/آب 2025 تهديدات بهدم 16 منشأة، بعد تلقي أصحابها إخطارات من السلطات الإسرائيلية.

وفي جنوب بيت لحم، قالت "وفا" إن القوات الإسرائيلية أجبرت عددا من الفلسطينيين، تحت تهديد السلاح، على مغادرة أراضيهم الزراعية في منطقة "الكرامي" ببلدة الخضر.

ونقلت الوكالة عن المواطن محمود عبد الله عيسى قوله إن مستوطنين اقتحموا الأرض التي تعود إليه وإلى أفراد من عائلته أثناء وجودهم فيها برفقة متضامنين أجانب، وحاولوا الاعتداء عليهم، قبل أن تتدخل القوات الإسرائيلية وتجبرهم على مغادرة المكان بالقوة.

وأضاف عيسى أن عائلته تعرضت مرارا لاعتداءات مماثلة، ومُنعت في أكثر من مناسبة من الوصول إلى أراضيها.

وفي جنوب الخليل، قال رئيس بلدية السموع، خليل أبو عواد، لـ"وفا"، إن مستوطنين مسلحين اقتحموا خربة الخرابة شرق البلدة، واعتدوا على المواطنين ورعاة الماشية، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، إضافة إلى تخريب ممتلكات.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، خلال الاقتحام، الفلسطينيين عدي علي الدغامين وإسماعيل عماد الخلايلة.

وأشار أبو عواد إلى أن الاعتداء يأتي في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على سكان المنطقة، والتي تشمل إطلاق مواشيهم في الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل، إلى جانب تنفيذ جولات استفزازية قرب منازل الفلسطينيين.

وتتهم السلطات الفلسطينية ومنظمات حقوقية المستوطنين بتنفيذ اعتداءات يومية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.

