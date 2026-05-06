إسرائيل تهاجم بلجيكا بعد توجيهها لوائح اتهام ضد 3 خاتنين يهود وزير الخارجية ساعر ادعى أن ما يحدث هو "مقاضاة لليهود لممارستهم اليهودية"، فيما تتهم السلطات الخاتنين بإجراء عمليات غير قانونية وتعريض حياة الأطفال للخطر وتؤكد أنها لا تستهدف ديانة بعينها

القدس / الأناضول

وجهت إسرائيل، الأربعاء، انتقادات إلى بلجيكا بعد تقديمها لوائح اتهام ضد 3 يهود يمارسون مهنة الختان في الدولة الأوروبية.

وتسمح دول غربية كثيرة بإجراء عمليات ختان، لكن على أيدي أطباء مرخصين وليس من يمارسون المهنة في بيئات غير معقمة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أعلنت بلجيكا للتو توجيه الاتهام إلى ثلاثة من الخاتنين (الموهيل) الذين اعتُقلوا العام الماضي في (مدينة) أنتويرب" شمالي بلجيكا.

و"الموهيل" هو الشخص المدرب في الشريعة اليهودية لممارسة عملية الختان. وادعى ساعر أنه "بهذا الإجراء، تنضم بلجيكا، إلى جانب أيرلندا، إلى قائمة قصيرة ومخزية من الدول التي تستخدم القانون الجنائي لمقاضاة اليهود لممارستهم اليهودية".

تابع: "هذه وصمة عار في جبين المجتمع البلجيكي، فالختان يعد حجر الزاوية في الديانة اليهودية".

وأردف أن "العديد من الدول في أوروبا والعالم وضعت أطرا قانونية لتيسير الختان، وأدعو الحكومة البلجيكية إلى التحرك فورا وإيجاد حل".

وتتهم السلطات البلجيكية الخاتنين الثلاثة بإجراء عمليات غير قانونية، وتعريض حياة الأطفال للخطر، فكثيرا ما تُجرى هذه العمليات خارج الإطار الطبي المرخص.

وفي فبراير/ شباط الماضي، اتهم السفير الأمريكي لدى بروكسل بيل وايت الحكومة البلجيكية بـ"معاداة السامية" بسبب ملاحقة الخاتنين.

وردت الخارجية البلجيكية باستدعاء وايت، للاحتجاج على تصريحه، معتبرة إياه "تدخلا غير مقبول" في الشؤون الداخلية وانتهاكا للأعراف الدبلوماسية.

وشددت على أن التحقيقات مع الخاتنين الثلاثة تهدف إلى ضمان السلامة الصحية ولا تستهدف ديانة بعينها.