الجيش أعلن عزمه مهاجمة البلدة، في أول إنذار يصدره منذ قرابة شهر ونصف

إسرائيل تنذر سكان بلدة المنصوري في جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم الجيش أعلن عزمه مهاجمة البلدة، في أول إنذار يصدره منذ قرابة شهر ونصف

القدس/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سكان بلدة المنصوري في جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا، معلنا عزمه مهاجمة المنطقة، في أول إنذار من نوعه منذ قرابة شهر ونصف.

وقالت متحدثة الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن على سكان المنصوري "إخلاء منازلهم فورا، والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراض مفتوحة".

وزعمت أن الإنذار جاء "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار"، دون أن تقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذا الخرق.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "سيهاجم حزب الله بقوة في المنطقة".

وهذا هو الإنذار الإسرائيلي الأول لسكان جنوبي لبنان منذ 14 يونيو/ حزيران الماضي.

يتبع///